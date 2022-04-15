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وطنية

الأمطار‭ ‬الربيعية‭ ‬تنقذ‭ ‬الكسابة

منذ 4 ساعات
فلاحون‭ ‬عبروا‭ ‬عن‭ ‬ارتياحهم‭ ‬بعد‭ ‬التساقطات‭ ‬الأخيرة‭  (‬أرشيف‭)‬
انتعاش‭ ‬زراعة‭ ‬الذرة‭ ‬والكلأ‭ ‬والفصة‭ ‬والبرسيم‭ ‬يخفف‭ ‬العبء‭ ‬عن‭ ‬منتجي‭ ‬اللحوم‭ ‬الحمراء أنعشت‭ ‬التساقطات‭ ‬الربيعية،‭ ‬زراعة‭ ‬الذرة‭ ‬والكلأ،‭ ‬خاصة‭ ‬الفصة‭ ‬والبرسيم،‭ ‬مخففة‭ ‬بذلك‭ ‬العبء‭ ‬عن‭ ‬الفلاحين‭ ‬المنتجين‭ ‬للحوم‭ ‬الحمراء‭ ‬ومادة‭ ‬الحليب‭.‬ وأكدت‭ ‬المديرية‭ ‬المديرية‭ ‬الجهوية‭ ‬للفلاحة‭ ‬بجهة‭ ‬البيضاء‭ ‬وسطات،‭ ‬أن‭ ‬إقليمي‭ ‬الجديدة‭ ‬وسيدي‭ ‬بنور،‭ ‬استفادا‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬التساقطات‭ ‬المطرية‭أكمل القراءة »


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