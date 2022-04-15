وطنية
الأمطار الربيعية تنقذ الكسابة
انتعاش زراعة الذرة والكلأ والفصة والبرسيم يخفف العبء عن منتجي اللحوم الحمراء أنعشت التساقطات الربيعية، زراعة الذرة والكلأ، خاصة الفصة والبرسيم، مخففة بذلك العبء عن الفلاحين المنتجين للحوم الحمراء ومادة الحليب. وأكدت المديرية المديرية الجهوية للفلاحة بجهة البيضاء وسطات، أن إقليمي الجديدة وسيدي بنور، استفادا بشكل كبير من التساقطات المطريةأكمل القراءة »
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