خاص
الأولوية للقطاعات الواعدة
التازي مدير مركز الاستثمار قال إن صناعة السيارات ستساهم في تطوير النسيج الاقتصادي فنادق وسط المدينة (أحمد العلوي لمراني) ياسين التازي قال ياسين التازي، المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار بجهة فاس مكناس، إن تحفيزات تقدم للمستثمرين لإقامة مشاريعهم بمكناس واستثمار مؤهلاتها الفلاحية والصناعية والثقافية والحرفية، بينها عروض عقارية مغرية بمناطقهاأكمل القراءة »
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