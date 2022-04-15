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خاص

الأولوية‭ ‬للقطاعات‭ ‬الواعدة

منذ 4 ساعات
ياسين التازي
التازي‭ ‬مدير‭ ‬مركز‭ ‬الاستثمار‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬صناعة‭ ‬السيارات‭ ‬ستساهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬النسيج‭ ‬الاقتصادي فنادق‭ ‬وسط‭ ‬المدينة‭ (‬أحمد‭ ‬العلوي‭ ‬لمراني‭)‬‭ ‬ياسين‭ ‬التازي قال‭ ‬ياسين‭ ‬التازي،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للمركز‭ ‬الجهوي‭ ‬للاستثمار‭ ‬بجهة‭ ‬فاس‭ ‬مكناس،‭ ‬إن‭ ‬تحفيزات‭ ‬تقدم‭ ‬للمستثمرين‭ ‬لإقامة‭ ‬مشاريعهم‭ ‬بمكناس‭ ‬واستثمار‭ ‬مؤهلاتها‭ ‬الفلاحية‭ ‬والصناعية‭ ‬والثقافية‭ ‬والحرفية،‭ ‬بينها‭ ‬عروض‭ ‬عقارية‭ ‬مغرية‭ ‬بمناطقها‭أكمل القراءة »


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