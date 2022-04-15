وطنية
”البام” يفجر فضائح أراض سلالية
فجر فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب ملفا ثقيلا ظل طي الكتمان، ولم تجرؤ فرق برلمانية حتى على الاقتراب منه، الأمر يتعلق باستفادة العديد من الشركات “الكبرى” من مئات الهكتارات من الأراضي السلالية، رغم حداثة نشأتها، فيما تم حرمان أخرى قديمة. وقال الفريق نفسه، على لسان عضوه عادل الدفوف، وهو يسائلأكمل القراءة »
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