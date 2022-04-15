fbpx
وطنية

‭”‬البام‭” ‬يفجر‭ ‬فضائح‭ ‬أراض‭ ‬سلالية

منذ 4 ساعات
فجر‭ ‬فريق‭ ‬الأصالة‭ ‬والمعاصرة‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬ملفا‭ ‬ثقيلا‭ ‬ظل‭ ‬طي‭ ‬الكتمان،‭ ‬ولم‭ ‬تجرؤ‭ ‬فرق‭ ‬برلمانية‭ ‬حتى‭ ‬على‭ ‬الاقتراب‭ ‬منه،‭ ‬الأمر‭ ‬يتعلق‭ ‬باستفادة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ “‬الكبرى‭” ‬من‭ ‬مئات‭ ‬الهكتارات‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬السلالية،‭ ‬رغم‭ ‬حداثة‭ ‬نشأتها،‭ ‬فيما‭ ‬تم‭ ‬حرمان‭ ‬أخرى‭ ‬قديمة‭.‬ وقال‭ ‬الفريق‭ ‬نفسه،‭ ‬على‭ ‬لسان‭ ‬عضوه‭ ‬عادل‭ ‬الدفوف،‭ ‬وهو‭ ‬يسائل‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 ساعات
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة