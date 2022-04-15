خاص
صناعة السيارات في الواجهة
العشاب: شركات “دلفي” و”يازاكي” و”لير” تعزز القطب الصناعي بأكروبوليس تتوفر مكناس على مؤهلات تجعل منها قبلة لتمركز عدد من الشركات الصناعية، في مجال صناعة السيارات و”الكابلاج»، مرشحة للمزيد من التطور. ومن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، أن شركة “يازاكي» المتخصصة في صناعات السيارات الموجودة بمكناس، شرعت أخيرا في تكوين تقنيين منأكمل القراءة »
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