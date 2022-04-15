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الصباح الفني

اختتام‭ ‬مهرجان‭ ‬للموسيقى‭ ‬الكلاسيكية‭ ‬بتطوان

منذ 4 ساعات
المتوجون‭ ‬في‭ ‬المهرجان‭ (‬خاص‭)‬
حضور‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬70‭ ‬مشاركا‭ ‬في‭ ‬مباريات‭ ‬العزف‭ ‬على‭ ‬الآلات‭ ‬الموسيقية أسدل‭ ‬الستار‭ ‬على‭ ‬فعاليات‭ ‬المهرجان‭ ‬الوطني‭ ‬للموسيقى‭ ‬الكلاسيكية‭ ‬بتطوان،‭ ‬التي‭ ‬تمكن‭ ‬المركز‭ ‬السوسيوثقافي‭ ‬التابع‭ ‬لمؤسسة‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬للنهوض‭ ‬بالأعمال‭ ‬الاجتماعية‭ ‬للتربية‭ ‬والتكوين‭ ‬من‭ ‬التألق‭ ‬فيها‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬المهرجان،‭ ‬إذ‭ ‬حاز‭ ‬منخرطو‭ ‬ورشات‭ ‬الموسيقى‭ ‬التابعة‭ ‬له‭ ‬على‭أكمل القراءة »


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