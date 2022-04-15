الصباح الفني
اختتام مهرجان للموسيقى الكلاسيكية بتطوان
حضور أكثر من 70 مشاركا في مباريات العزف على الآلات الموسيقية أسدل الستار على فعاليات المهرجان الوطني للموسيقى الكلاسيكية بتطوان، التي تمكن المركز السوسيوثقافي التابع لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين من التألق فيها في النسخة الثانية والعشرين من المهرجان، إذ حاز منخرطو ورشات الموسيقى التابعة له علىأكمل القراءة »
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