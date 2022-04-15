حوادث
المسطرة الغيابية في حق متابعين بالحسيمة
أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، صباح الاثنين الماضي، النظر في الملف الذي يتابع فيه العديد من الأشخاص بتهمة الاستيلاء على ملك الغير، باستعمال وثائق مزورة بجماعة آيت يوسف وعلي بإقليم الحسيمة. وقررت هيأة الحكم خلال الجلسة التي انعقدت تحت رئاسة المستشار نجيب شوقي، إجراء المسطرة الغيابية في حقأكمل القراءة »
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