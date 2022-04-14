ملف الصباح
“وحوش” تزرع الرعب
“مترمضنون” كأنهم وحوش، يخرجون من جحورهم قبل أذان المغرب، يغزون الأسواق ويجوبون الشوارع ويزرعون الرعب في المواطنين، يصرخون ويسبون بألفاظ نابية. يصولون ويجولون، وصراخهم يعلو المكان، لتندلع شرارة “غضبهم” عند أول سوء تفاهم يصادفهم، وكل ذلك، لأنهم صائمون، ولم يتذوقوا الطعام منذ ساعات، ولم يدخنوا السجائر أو غيرها من أنواعأكمل القراءة »
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