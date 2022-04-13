وطنية
الغلاء يفجر البرلمان
المهنيون “تحايلوا” على الحكومة واستمروا في تصدير الفلفل والطماطم فجر ارتفاع أسعار الخضر والفواكه البرلمان، وتبادلت المعارضة والأغلبية والوزراء التهم فيما بينهم، بين القائل بضياع 15 ألف مليار على مخططات لا تحمي القدرة الشرائية للمواطنين، وبين اتهام حكومة الإسلاميين بتحرير أسعار المحروقات دون وضع إجراءات مصاحبة من قبيل تعليق رسومأكمل القراءة »
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