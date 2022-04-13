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الريس يصدر مؤلفا تاريخيا
صدر حديثا للباحث المغربي في مجال التاريخ، الدكتور المصطفى الريس، كتاب “السياسة البربرية الفرنسية في المغرب من خلال مجلة الفتح (1926ـ 1948)”، عن منشورات “باب الحكمة” بتطوان. ويقع الكتاب في 252 صفحة من القطع المتوسط، ويضم خمسة فصول، بالإضافة إلى تقديم كتبه الأستاذ محمـد معروف الدفالي، كما يضمّ مقدمة وخاتمةأكمل القراءة »
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