اذاعة وتلفزيون
“بابا علي” يحقق نسب مشاهدة قياسية
الجزء الثاني من المسلسل فرض نفسه في “الطوندونس” بقصة مستوحاة من شخصية شهيرة فرض مسلسل ” بابا علي” في جزئه الثاني، والذي يعتبر من انتاجات قناة “الامازيغية”، الخاصة برمضان، مرة أخرى، نفسه، ويزاحم أهم الانتاجات الرمضانية، على القناة “الأولى” أو الثانية “دوزيم”. واحتلت إحدى حلقات المسلسل وهو من اخراج مصطفىأكمل القراءة »
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