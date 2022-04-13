الرياضة
نهاية موسم باش مع الفتح
كشفت الفحوصات التي خضع لها أنس باش، لاعب الفتح الرياضي، ضرورة خضوعه لعملية جراحية في الأيام القليلة المقبلة، بعد أن تبين تضرر غضروفه بشكل كبير. وعلمت “الصباح”، أن الطاقم الطبي للفتح الرياضي قرر إخضاع اللاعب لعملية جراحية، بعد أن تبينت استحالة تعافيه من خلال العلاج الذي يتلقاه في كل مرة،أكمل القراءة »
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