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الرياضة

نجمان جديدان يوافقان على اللعب للمنتخب

منذ 4 ساعات
الجامعة تقنع أمين عدلي وعلي شو ومشاركتهما في المونديال واردة كشفت مصادر مطلعة أن الجامعة نجحت في استقطاب محترفين جدد، لحمل القميص الوطني في المرحلة المقبلة، بعدما جرى إقناعهم من قبل منقبيها في فرنسا وألمانيا. وحسب المصادر نفسها، فإن أمين عدلي، لاعب باير ليفركوزن الألماني، ومحمد علي شو، لاعب أنجيأكمل القراءة »


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منذ 4 ساعات


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