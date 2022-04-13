أسواق
القروض لمواجهة ضعف القدرة الشرائية
الأستاذ حلمي قال إن العقد غير متكافئ وغير توافقي ويخدم مصلحة البنك على حساب المقترض قال ياسين حلمي، أستاذ بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالجديدة، إن العقد بين المقترض والبنك غير توافقي وغير متكافئ، و”يخدم مصلحة المؤسسة المالية على حساب المقترض”، مشيرا إلى أن المستهلك ينساق مع الإغراء الإعلاني، ولا يفكرأكمل القراءة »
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