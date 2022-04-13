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أسواق

القروض‭ ‬لمواجهة‭ ‬ضعف‭ ‬القدرة‭ ‬الشرائية

منذ 4 ساعات
ياسين حلمي (خاص)
الأستاذ‭ ‬حلمي‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬العقد‭ ‬غير‭ ‬متكافئ‭ ‬وغير‭ ‬توافقي‭ ‬ويخدم‭ ‬مصلحة‭ ‬البنك‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬المقترض قال‭ ‬ياسين‭ ‬حلمي،‭ ‬أستاذ‭ ‬بالمدرسة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتجارة‭ ‬والتسيير‭ ‬بالجديدة،‭ ‬إن‭ ‬العقد‭ ‬بين‭ ‬المقترض‭ ‬والبنك‭ ‬غير‭ ‬توافقي‭ ‬وغير‭ ‬متكافئ،‭ ‬و‭”‬يخدم‭ ‬مصلحة‭ ‬المؤسسة‭ ‬المالية‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬المقترض‭”‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المستهلك‭ ‬ينساق‭ ‬مع‭ ‬الإغراء‭ ‬الإعلاني،‭ ‬ولا‭ ‬يفكر‭أكمل القراءة »


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