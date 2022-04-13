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وطنية

تساهل‭ ‬مع‭ ‬هوامش‭ ‬ربح‭ ‬موزعي‭ ‬المحروقات‭ ‬

منذ 4 ساعات
الأسعار عرفت ارتفاعا كبيرا (أرشيف)
مرصد‭: ‬يجب‭ ‬على‭ ‬الحكومة‭ ‬أن‭ ‬تكف‭ ‬عن‭ ‬ربط‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأسعار‭ ‬بالسوق‭ ‬الدولية‭ ‬ اختارت‭ ‬الحكومة‭ ‬الصمت‭ ‬أمام‭ ‬الزيادات‭ ‬الصاروخية‭ ‬لأسعار‭ ‬المحروقات،‭ ‬وظلت‭ ‬تبررها‭ ‬بتقلبات‭ ‬السوق‭ ‬الدولية،‭ ‬وارتفاع‭ ‬أسعارها‭ ‬نتيجة‭ ‬الأزمة‭ ‬الروسية‭ ‬الأوكرانية،‭ ‬وتخوفات‭ ‬انقطاع‭ ‬الإمدادات‭ ‬على‭ ‬أوربا،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬تتجاهل‭ ‬ما‭ ‬أشار‭ ‬إليه‭ ‬مرصد‭ ‬وطني،‭ ‬والذي‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬بلوغ‭أكمل القراءة »


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