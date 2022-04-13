وطنية
تساهل مع هوامش ربح موزعي المحروقات
مرصد: يجب على الحكومة أن تكف عن ربط ارتفاع الأسعار بالسوق الدولية اختارت الحكومة الصمت أمام الزيادات الصاروخية لأسعار المحروقات، وظلت تبررها بتقلبات السوق الدولية، وارتفاع أسعارها نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، وتخوفات انقطاع الإمدادات على أوربا، غير أن الحكومة تتجاهل ما أشار إليه مرصد وطني، والذي ساهم في بلوغأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا