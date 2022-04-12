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حوادث

تفكيك شبكة لترويج المخدرات بالدريوش

منذ 16 ساعة
عناصر الدرك الملكي بالمدينة تواصل أبحاثها للوصول إلى متهمين بالنصب والاتجار بالبشر أفادت مصادر عليمة، أن عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بالدريوش، نجحت في تفكيك شبكة متخصصة في ترويج المخدرات وسط أحياء المدينة. وفي التفاصيل، علم من المصدر ذاته أن دورية تابعة لعناصر الدرك الملكي بمركز الدريوش، ترصدت تحركات شخصينأكمل القراءة »


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منذ 16 ساعة


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