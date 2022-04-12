حوادث
تخفيض عقوبة “مخازنية” بالناظور
راجعت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، العقوبة المحكوم بها ثلاثة أفراد من القوات المساعدة بالناظور، معتقلين بسجن بوركايز، تواطؤوا مع بارونات لتهريب المخدرات في اتجاه إسبانيا عبر سواحل يحرسونها مقابل مبالغ مالية. وخفضت العقوبة الحبسية المحكومين بها ابتدائيا من ثلاث سنوات حبسا نافذا إلى سنتين حبسا نافذا لأجلأكمل القراءة »
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