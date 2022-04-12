بانوراما
سوق المسيرة … “الغلا على المسكين”
أثمنة الخضر بلغت أرقاما قياسية عكس أسعار الفواكه وامرأة صرخت: “واش بغاونا نخضرو بالديسير” اختيار سوق المسيرة بعمالة مولاي رشيد بالبيضاء، لم يكن اعتباطا، فرغم أنه عشوائي ويذكرنا بأسواق السبعينات والثمانينات لضعف بنيته التحتية وكثرة الأزبال والأوحال الموجودة به، إلا أنه يظل متنفسا للأسر الفقيرة، وتلك التي تعيش الهشاشة بحكمأكمل القراءة »
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