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مجتمع

مستخدمو الحماية الاجتماعية بحاجة إلى “رعاية”

منذ 16 ساعة
يحتاج العاملون في قطاعات الحماية الاجتماعية إلى “رعاية” من نوع خاص، بسبب الأوضاع التي يعيشها أكثر من 12450 مستخدما ومستخدمة بجميع فئاتهم بحوالي 1200 مؤسسة موزعة على 12 جهة. وكشفت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في وثيقة رسمية عن معطيات صادمة حول فئة العاملين الاجتماعيين التابعين، قانونيا، إلى مؤسسة التعاونأكمل القراءة »


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منذ 16 ساعة


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