الصباح الفني
شهابي تطرح “زهرة اللارنج”
صدر حديثا لحسناء شهابي، الكاتبة والفاعلة في مجال البيئة، رواية جديدة اختارت لها عنوان “زهرة اللارنج” عن منشورات دار التوحيدي. في نص “زهرة اللارنج”، حسب ما كتب عنه الناقد عبد الحق ميفراني، يبدو حضور الرجل، أقرب للمحاكمة، يتجاوز الأمر النظرة الإيروسية ويمتد للنزعة الذكورية والتي ما تنفك تمارس الهتك وأبشعأكمل القراءة »
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