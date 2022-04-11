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الصباح الفني

شهابي‭ ‬تطرح‭ “‬زهرة‭ ‬اللارنج‭”‬

منذ ساعتين
صدر‭ ‬حديثا‭ ‬لحسناء‭ ‬شهابي،‭ ‬الكاتبة‭ ‬والفاعلة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البيئة،‭ ‬رواية‭ ‬جديدة‭ ‬اختارت‭ ‬لها‭ ‬عنوان‭ “‬زهرة‭ ‬اللارنج‭” ‬عن‭ ‬منشورات‭ ‬دار‭ ‬التوحيدي‭.‬ في‭ ‬نص‭ “‬زهرة‭ ‬اللارنج‭”‬،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬كتب‭ ‬عنه‭ ‬الناقد‭ ‬عبد‭ ‬الحق‭ ‬ميفراني،‭ ‬يبدو‭ ‬حضور‭ ‬الرجل،‭ ‬أقرب‭ ‬للمحاكمة،‭ ‬يتجاوز‭ ‬الأمر‭ ‬النظرة‭ ‬الإيروسية‭ ‬ويمتد‭ ‬للنزعة‭ ‬الذكورية‭ ‬والتي‭ ‬ما‭ ‬تنفك‭ ‬تمارس‭ ‬الهتك‭ ‬وأبشع‭أكمل القراءة »


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