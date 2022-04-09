الرياضة
الإصابات تؤرق المغرب التطواني
يحل المغرب التطواني ضيفا على الاتحاد الزموري للخميسات، اليوم (السبت)، بملعب 18 غشت في العاشرة ليلا، لحساب الجولة 24 من بطولة القسم الثاني، في غياب عدد من لاعبيه. ويغيب عادل الحسناوي، الذي تعرض لإصابة خفيفة، ومحمد علي أحشا منالي، الذي أكد فحص بالرنين المغناطيسي خضع له الثلاثاء الماضي، إصابته بالتواءأكمل القراءة »
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