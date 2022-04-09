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الرياضة

انقلاب جديد بعصبة الأبطال

منذ يوم واحد
«كاف» تلغي قرار المباراة الواحدة وتعود للذهاب والإياب في مسابقتيها قررت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم العودة إلى نظام الذهاب والإياب في نهائي عصبة الأبطال وكأس «كاف»، بداية من الموسم المقبل، بسبب الانتقادات الموجهة للنظام الحالي. وكان أحمد أحمد، رئيس «كاف» السابق، غير قوانين المسابقتين بالاعتماد على المباراة الواحدة في نهائيأكمل القراءة »


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