الرياضة
الرجاء يحتج على “كازا إيفنت”
الضغط يشتد على شركة التنظيم بـ «دونور» انضم الرجاء إلى قافلة المحتجين على خدمات شركة «كازاإيفنت»، المسيرة لملعب محمد الخامس. ووجه الرجاء رسالة احتجاج إلى الشركة المسؤولة على تنظيم المباريات داخل”دونور». وعبر مكتب الرجاء عن استيائه من سوء التنظيم الذي تشهده مباريات فريقه في الفترة الأخير ب”دونور”، خصوصا أمام وفاقأكمل القراءة »
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