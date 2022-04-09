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بانوراما

مبايعة الابن بعد مقتل والده

منذ يوم واحد
عبد السلام الغازي… ذاكرة حية 6 حمل اسم أبيه عبد الكريم الخطابي الذي أصبح علما له ورمزا من رموز الحرية والانعتاق يعيش عبد السلام الغازي بأحد أحياء القنيطرة، بعيدا عن الأضواء، رغم أنه كان فاعلا ومؤثرا في عدد من الأحداث التي ميزت فترة ما بعد الاستقلال، خاصة الاحتجاجات الطلابية، خلالأكمل القراءة »


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