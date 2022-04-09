ملف الصباح
الإدارات… اللهم إني صائم
تأخر في انطلاق العمل وبطؤ في الإجراءات وتعطيل للمصالح وموظفون يختفون منذ الظهر يمتنع بعض الموظفين في رمضان عن القيام بالمهام المطلوبة منهم، أو التأخر في تنفيذها، ومماطلة المرتفقين. وتعيش الإدارات العمومية شبه شلل في الشهر الفضيل، إذ تخلى مكاتب من معمريها، ويسود البطؤ والكسل. كما ينهج بعضهم التسويف والمماطلة،أكمل القراءة »
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