fbpx
ملف الصباح

الإدارات‭… ‬اللهم‭ ‬إني‭ ‬صائم

منذ يوم واحد
تأخر‭ ‬في‭ ‬انطلاق‭ ‬العمل‭ ‬وبطؤ‭ ‬في‭ ‬الإجراءات‭ ‬وتعطيل‭ ‬للمصالح‭ ‬وموظفون‭ ‬يختفون‭ ‬منذ‭ ‬الظهر يمتنع‭ ‬بعض‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬رمضان‭ ‬عن‭ ‬القيام‭ ‬بالمهام‭ ‬المطلوبة‭ ‬منهم،‭ ‬أو‭ ‬التأخر‭ ‬في‭ ‬تنفيذها،‭ ‬ومماطلة‭ ‬المرتفقين‭. ‬وتعيش‭ ‬الإدارات‭ ‬العمومية‭ ‬شبه‭ ‬شلل‭ ‬في‭ ‬الشهر‭ ‬الفضيل،‭ ‬إذ‭ ‬تخلى‭ ‬مكاتب‭ ‬من‭ ‬معمريها،‭ ‬ويسود‭ ‬البطؤ‭ ‬والكسل‭. ‬كما‭ ‬ينهج‭ ‬بعضهم‭ ‬التسويف‭ ‬والمماطلة،‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ يوم واحد


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة