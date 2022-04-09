الرياضة
مفتول: إصابتي غير مقلقة
لاعب الدفاع الجديدي قال إنه مرتاح لحصيلة فريقه طمأن شعيب مفتول، لاعب الدفاع الجديدي، جماهير فريقه عن وضعيته الصحية، وأكد عودته إلى الميادين قريبا بعد تعافيه من الإصابة التي آلمت به في معسكر المنتخب المحلي. وأضاف مفتول، في حوار مع «الصباح»، أن الفريق الجديدي يؤدي موسما جيدا ويأمل احتلال رتبةأكمل القراءة »
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