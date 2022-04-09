الصباح الفني
قالوا
بنطلحة كتب الشاعر محمد بنطلحة تدوينة جاء فيها “لا أحد قال لي: اكتب، فقط غرزت أسناني في لحمي وكتبت”. الفاسي كتبت الفنانة فرح الفاسي على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة “قد أنسى ما قالوه لي يوما، لكن لن أنسى ما جعلوني أشعر به”. رجوي كتبت المغنية نجاة رجوي تدوينة علىأكمل القراءة »
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