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الصباح الفني

قالوا

منذ يوم واحد
بنطلحة كتب‭ ‬الشاعر‭ ‬محمد‭ ‬بنطلحة‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬لا‭ ‬أحد‭ ‬قال‭ ‬لي‭: ‬اكتب،‭ ‬فقط‭ ‬غرزت‭ ‬أسناني‭ ‬في‭ ‬لحمي‭ ‬وكتبت‭”.‬ الفاسي كتبت‭ ‬الفنانة‭ ‬فرح‭ ‬الفاسي‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬قائلة‭ “‬قد‭ ‬أنسى‭ ‬ما‭ ‬قالوه‭ ‬لي‭ ‬يوما،‭ ‬لكن‭ ‬لن‭ ‬أنسى‭ ‬ما‭ ‬جعلوني‭ ‬أشعر‭ ‬به‭”.‬ رجوي كتبت‭ ‬المغنية‭ ‬نجاة‭ ‬رجوي‭ ‬تدوينة‭ ‬على‭أكمل القراءة »


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