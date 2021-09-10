الأولى
الاستثناء المغربي… محاسبة وعقاب
قطار الديمقراطية يتخلص من الفاشلين ويصعد إليه المؤمنون بالتغيير الاستثناء المغربي ليس لحظة عابرة، أو وهما سياسيا، بل نهجا ديمقراطيا ضاربا بجذوره في التاريخ، امتد إلى ما قبل الاستعمار، حينما واجه المغاربة العثمانيين، ووقفوا في وجه توسعهم، محافظين على كيان الدولة، ثم برز في الاستحقاقات الانتخابية الحالية، بعد أن كشفتأكمل القراءة »
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