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صمت الليلة الأخيرة للمصباح
اندحار غريب للعدالة والتنمية وشبح تصويت عقابي يقود إخوان العثماني في اتجاه المجهول ساد الصمت في المقر المركزي للعدالة والتنمية ليلة الإعلان عن النتائج الانتخابية، وغاب الحزب الحاكم عن التصريحات المواكبة لعملية احتساب الأصوات، التي أنهتها الداخلية بالكشف عن هزيمة مدوية لإخوان العثماني، أعادتهم إلى زمن الدخول الأول إلى البرلمان،أكمل القراءة »
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