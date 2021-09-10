خاص
المدرسة العليا للسياحة بأكادير… 15 سنة من الريادة
التكوين خمس سنوات يتوج بماستر مزدوج مع جامعات بفرنسا والصين تعرض المدرسة العليا للسياحة وتكنولوجية الفندقة، التي تحتضنها الجامعة الدولية لأكادير، لحاملي”الباك” برنامجًا متخصصا في التدريب والتكوين، لحصول طلبتها إما على شهادة الإجازة، أو الماستر، لنيل وظائف رئيسية في الصناعة الفندقية وخدماتها. ويظفر خريج المدرسة العليا للسياحة وتكنولوجية الفندقة الخصوصية،أكمل القراءة »
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