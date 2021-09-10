الرياضة
ثلاث صفقات لـ “الماص” في نهاية “الميركاتو”
وقع للغيني كامارا وللإيفواري سيلا وانتدب بوهرة وأعار الرميلي لـ «الواف» تعاقد المغرب الفاسي قبل يوم واحد من إغلاق مرحلة الانتقالات الصيفية، مع الغيني أبيبكر ديمبا كامارا، والإيفواري بانفا سيلا، إضافة إلى سفيان بوهرة على سبيل الإعارة من شباب المحمدية. وسبق للغيني ديمبا كامارا، البالغ من العمر 27 سنة، أن حملأكمل القراءة »
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