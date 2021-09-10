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حوادث

مراسلة للداخلية تفضح سطوا على عقارات

منذ دقيقتين
دعت عمالة ابن سليمان إلى توزيع أراض فلاحية على أسر وجهات أخفتها وتواطأت مع نافذين لتفويتها لهم   ورط تسريب مراسلة لوزير الداخلية، تأمر بتوزيع أراض فلاحية تابعة للإصلاح الزراعي على أسر بالمنطقة، مسؤولي عمالة إقليم ابن سيلمان وعددا من القطاعات الوزارية، إذ تم استثناء أراض من هذا الإجراء، ماأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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