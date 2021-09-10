حوادث
استدراج امرأة لسرقة سيارتها
حلت فرقة مكافحة العصابات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، بتنسيق مع “ديستي”، الثلاثاء الماضي، لغز استدراج امرأة عبر الأنترنيت، وسرقة سيارتها، بعد إيقاف أربعة مشتبه فيهم، اتضح أن غرضهم الأساسي من العملية الإجرامية، استعمال السيارة، بعد تزوير لوحة أرقامها، في اعتداءات وسرقات باستعمال السلاح الأبيض. وعلمت “الصباح” أن أعمارأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا