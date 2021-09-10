حوادث
“واتساب” يطيح بمتزوجة بأزمور
المتهمة اعترفت بعلاقتها مع عشيقها بعد مواجهتها بالرسائل أحالت عناصر الشرطة القضائية بمفوضية أزمور التابعة للأمن الاقليمي للجديدة، أخيرا، على وكيل الملك، متزوجة تبلغ من العمر 37 سنة في حالة اعتقال، في قضية تتعلق بالخيانة الزوجية. وجاء إيقاف المتهمة إثر شكاية تقدم بها زوجها، أفاد فيها أنه تزوجها قرابة 18أكمل القراءة »
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