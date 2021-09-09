الرياضة
منافسو الأسود دون ملاعب
ضغوط على غينيا لاستقبال المنتخب في أكتوبر بموريتانيا والسودان ينتظر تقريرا لتأهيل ملعبه يخوض المنتخب الوطني المغربي جل مبارياته المبرمجة خارج الميدان، عن التصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر ببلد محايد، بعد أن فرض على غينيا إجراء مباراة المنتخب الوطني ببلد آخر، وعدم الحسم النهائي في مكان إجراء مباراة السودان. وعلمتأكمل القراءة »
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