الرياضة
بقالي وتندوفت في العصبة الماسية
مواجهة قوية تنتظرهما أمام الكينيين والإثيوبيين يخوض سفيان بقالي، بطل أولمبياد طوكيو في 3 آلاف موانع، رفقة مواطنه محمد تيندوفت نهائي العصبة الماسية، اليوم (الخميس)، في المسافة ذاتها، إلى جانب نخبة من العدائين الكينيين والإثيوبيين. ويواجه بقالي أربعة عدائين كينيين، في مقدمتهم أبرهام كيبيوت وبينجامين كيغن، صاحبي أحسن توقيت هذاأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا