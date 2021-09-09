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الرياضة

بقالي وتندوفت في العصبة الماسية

منذ دقيقتين
Morocco's Soufiane El Bakkali celebrates winning the men's 3000m steeplechase final during the Tokyo 2020 Olympic Games at the Olympic Stadium in Tokyo on August 2, 2021. (Photo by Ben STANSALL / AFP)
مواجهة قوية تنتظرهما أمام الكينيين والإثيوبيين يخوض سفيان بقالي، بطل أولمبياد طوكيو في 3 آلاف موانع، رفقة مواطنه محمد تيندوفت نهائي العصبة الماسية، اليوم (الخميس)، في المسافة ذاتها، إلى جانب نخبة من العدائين الكينيين والإثيوبيين. ويواجه بقالي أربعة عدائين كينيين، في مقدمتهم أبرهام كيبيوت وبينجامين كيغن، صاحبي أحسن توقيت هذاأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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