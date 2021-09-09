الرياضة
طلال ينضم إلى باستيا
اللاعب السابق للرجاء والوداد نجح في توقيع أول عقد احترافي وقع أمين طلال، نجل الصحافي مصطفى طلال، في كشوفات باستيا الفرنسي، المنتمي إلى بطولة القسم الثاني، بعد فترة تجربة اقتنع خلالها المسؤولون بالمستوى التقني والبدني للاعب. وأكد الموقع الرسمي لباستيا، أنه بعد مفاوضات استمرت لأزيد من أسبوعين، ضم الفريق اللاعبأكمل القراءة »
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