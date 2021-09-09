الرياضة
ريبيري يلتحق بساليرنيتانا
اختار الدولي الفرنسي فرانك ريبيري، التوقيع على عقد مع نادي ساليرنيتانا الإيطالي، الصاعد حديثا إلى القسم الأول، بعد نهاية عقده مع فيورنتينا. ورغم توفره على عروض من فرق أخرى، غير أن ريبيري، إختار الصاعد حديثا ل”السيري أي”، الذي منحه راتب مليون أورو ونصف، سنويا، بعقد يمتد لموسمين. ولعب ريبيري البالغأكمل القراءة »
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