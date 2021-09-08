الرياضة
أولمبيك آسفي يفاوض سرغات
فوزي جمال معجب بإمكانياته ويرغب في انتدابه شرع مسؤولو أولمبيك آسفي في مفاوضات متقدمة مع لاعب الوداد الرياضي أنس سرغات، بهدف ضمه إلى فريقهم في فترة الانتقالات الحالية. ووفق معطيات حصلت عليها «الصباح» فإن فوزي جمال، مدرب الفريق، معجب بأداء اللاعب، وبعدما علم بوجوده خارج حسابات المدرب الودادي وليد الركراكي،أكمل القراءة »
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