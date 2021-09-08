اذاعة وتلفزيون
مليار و523 مليونا لدعم 15 مشروعا سينمائيا
المركز السينمائي يكشف الأعمال المستفيدة ومنها المهتمة بالثقافة الصحراوية أعلنت لجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية منح مليار و523 مليون سنتيم، لدعم 15 مشروعا سينمائيا جديدا خلال الدورة الثانية للسنة الجارية. وأوضح المركز السينمائي المغربي أن اللجنة درست 28 مشروعا لمنح تسبيق على المداخيل قبل الإنتاج، ومشروعا وثائقيا واحدا، وخمسة مشاريعأكمل القراءة »
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