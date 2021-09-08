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رمضون يوثق الموسيقى الآلية
كتاب جديد يبرز إسهام المبدعين المغاربة ويستعيد قصة التدوين الموسيقي أفرج الباحث والملحن المغربي عبد الله رمضون، أخيرا، عن الجزء الأول من كتابه الجديد الذي اختار له موضوع وعنوان “الموسيقى المغربية الآلية”. وحاول رمضون الاقتراب من خلال كتابه الجديد من منطقة ظلت عصية على التوثيق وهو الجانب المتعلق بالإسهام المغربيأكمل القراءة »
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