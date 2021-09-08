حوادث
السجن لمغتصب راعية
قضت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بإدانة تاجر مخدرات والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل جناية اختطاف وهتك عرض راعية والاتجار في المخدرات. وتقدم والد الضحية بشكاية أمام الضابطة القضائية لدى المركز الترابي للدرك الملكي بالزمامرة، صرح فيها أن المتهم التحق بابنته التي كانتأكمل القراءة »
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