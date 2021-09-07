fbpx
الصباح الفني

جنات في أغان خليجية

منذ 5 دقائق
تنشغل حاليا الفنانة جنات مهيد بالتحضير لأغان ستكون باللهجة الخليجية، في تجربة جديدة في مسارها الفني. وجاء اشتغال الفنانة جنات مهيد على الأغاني الخليجية، بناء على طلب جمهورها، إذ من بينهم عدد كبير من عشاق الأغنية الخليجية، التي تحقق نجاحا كبيرا في الساحة الفنية العربية. ومن جهة أخرى، تعقد حالياأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 5 دقائق
شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى