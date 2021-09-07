الصباح الفني
جنات في أغان خليجية
تنشغل حاليا الفنانة جنات مهيد بالتحضير لأغان ستكون باللهجة الخليجية، في تجربة جديدة في مسارها الفني. وجاء اشتغال الفنانة جنات مهيد على الأغاني الخليجية، بناء على طلب جمهورها، إذ من بينهم عدد كبير من عشاق الأغنية الخليجية، التي تحقق نجاحا كبيرا في الساحة الفنية العربية. ومن جهة أخرى، تعقد حالياأكمل القراءة »
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