حوادث
شاب ينهي حياة شقيقه
وجه له طعنات قاتلة وفر من مسرح الجريمة تمكنت مصالح الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية لتارودانت، أول أمس (السبت)، من إيقاف شاب في بداية عقده الثالث، على خلفية قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، راح ضحيتهما شقيقه. وألقي القبض على الجاني، بعد ساعات من تواريه عن الأنظار،أكمل القراءة »
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