حوادث
إدانة هاتك عرض قاصر بسيدي بنور
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة حدث يبلغ من العمر 16 سنة وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا، منها واحدة موقوفة التنفيذ، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق، بجناية التغرير بقاصر وهتك عرضها بدون عنف وحيازة السلاح بدون مبرر مشروع وترويج المخدرات واستهلاكها وترويج مسكر ماءأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا