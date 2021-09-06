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حوادث

إدانة هاتك عرض قاصر بسيدي بنور

منذ ساعة واحدة
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة حدث يبلغ من العمر 16 سنة وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا، منها واحدة موقوفة التنفيذ، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق، بجناية التغرير بقاصر وهتك عرضها بدون عنف وحيازة السلاح بدون مبرر مشروع وترويج المخدرات واستهلاكها وترويج مسكر ماءأكمل القراءة »


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منذ ساعة واحدة
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