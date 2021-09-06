وطنية
الحملة تفضح تصفية الحسابات
الحملة تفضح تصفية الحسابات لم ينتظر موظفون في جماعات محلية إعلان نتائج، الانتخابات الجارية حملتها والتأكد من سقوط رؤسائهم للاعتراف ضدهم والتنازل عن شهادات تحت ضغط السلطة الرئاسية، وظفت في ملفات مفبركة ضد خصوم سياسيين. وتراجع موظف عن شهادة سبق استعمالها من قبل رئيس جماعة المهارزة الساحل بإقليم الجديدة، لتلفيقأكمل القراءة »
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