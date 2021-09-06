وطنية
طرد مرشحي “بيجيدي”
نور “المصباح” بدأ يخفت ومحاكمات شعبية تكشف عنها الحملات الانتخابية طالبت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالرباط، السلطات المحلية والأمنية بفتح تحقيق في ما جرى من عمليات التعنيف والتحرش والسرقة، التي تعرض لها مناضلو الحزب خلال جولة نُظمت في إطار فعاليات الحملة الانتخابية، شارك فيها سعد الدين العثماني، الأمين العامأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا