وطنية
زاهر والمنفلوطي يقودان “النخلة” بعين السبع
ينزل حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بثقله في الدائرة الانتخابية عين السبع المحمدي خلال الانتخابات المقررة في ثامن شتنبر الجاري. ورشح الحزب عبد اللطيف زاهر، وكيلا للائحة الجهوية للحزب بالدار البيضاء سطات، بينما يخوض عبد الرزاق المنفلوطي، رئيس فريق الاتحاد البيضاوي، الانتخابات بصفته وكيلا للائحة البرلمانية، والدكتورة سلوى مجاركو وكيلة للائحةأكمل القراءة »
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