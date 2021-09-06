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وطنية

“المصباح” يقاضي أعضاءه الرحل

منذ ساعتين
سعد الدين العثماني
قرارات الطعن لدى القضاء الإداري تلاحق المرشحين بألوان أخرى أشهر حزب العدالة والتنمية الورقة الحمراء في وجه عدد من أعضائه الذين اختاروا الترشح باسم أحزاب أخرى، في ما يعرف بالترحال السياسي. وأكد إخوان “بيجيدي” أن الأعضاء الذين غيروا انتماءهم في آخر لحظة، مفروض فيهم احترام المساطر المعمول بها في تقديمأكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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