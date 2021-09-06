الأولى
أزمة الجزائر تكشف حقيقة نصف قرن من الوهم!
كل المقاربات التي كانت تسوقها حول نجاحها في مشروع إقامة “دولة صحراوية” ذابت وتبددت بقلم: الفاضل الرقيبي لا شك أن المتتبع لتسارع الأحداث في مخيمات الصحراويين، غرب تندوف، بات يدرك حجم الحقائق المستنتجة من عبثية تسيير المشهد الداخلي، فما ظلت “البروبغاندا” الجزائرية تسوقه، خلال العقود الماضية، فضحه تزايد تطاحناتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا