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أزمة الجزائر تكشف حقيقة نصف قرن من الوهم!

منذ ساعتين
كل المقاربات التي كانت تسوقها حول نجاحها في مشروع إقامة “دولة صحراوية” ذابت وتبددت   بقلم: الفاضل الرقيبي لا شك أن المتتبع لتسارع الأحداث في مخيمات الصحراويين، غرب تندوف، بات يدرك حجم الحقائق المستنتجة من عبثية تسيير المشهد الداخلي، فما ظلت “البروبغاندا” الجزائرية تسوقه، خلال العقود الماضية، فضحه تزايد تطاحناتأكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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