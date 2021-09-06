الرياضة
برشيد والرجاء يفتتحان البطولة
المباراة مقررة الجمعة المقبل والدورة تختتم بالرباط الاثنين تفتتح البطولة الوطنية في موسمها الجديد، الجمعة المقبل في السابعة والربع مساء، بمواجهة يوسفية برشيد والرجاء الرياضي، لحساب الجولة الأولى. وبرمجت العصبة الاحترافية، مباراة ثانية في اليوم نفسه، في التاسعة والنصف، إذ يستقبل أولمبيك آسفي الدفاع الجديدي. وتستأنف الجولة الأولى بثلاث مباريات،أكمل القراءة »
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